Tote vom Kirchberg: Sonias Verlobter glaubt nicht an Mord

LUXEMBURG – Der Lebensgefährte von Sonia, die am Sonntagmorgen in einem Restaurant auf dem Kirchberg tot aufgefunden wurde, glaubt nicht an eine vorsätzliche und geplante Tat.

Der Verlobte von Sonia, deren lebloser Körper am Sonntag in einem Restaurant auf dem Kirchberg gefunden wurde, glaubt nicht an eine geplante Tat. «Ich glaube nicht, dass es ein Mord war», sagte der Verlobte der 46-Jährigen der italienischen Nachrichtenagentur Ansa, «Sie war eine ruhige Person, sie hatte keine Feinde. Sie hat ihre Arbeit gut gemacht.» Eine Aussage, die von mehreren Medien in Italien, dem Heimatland des 46-jährigen Opfers und ihres Partners, aufgegriffen wurde. «Erschüttert» und nach Worten ringend, erzählte der Mann, dass er noch am Abend vor der Tragödie mit seiner Freundin per SMS kommuniziert habe.

«Sie kam spät nach Hause, als ich schon schlief. Als ich aufwachte, war sie nicht da». berichtete er. Er habe gedacht, sie sei ausgegangen. «Die Polizei hat sie mir nicht gezeigt, sondern nur gesagt, dass sie einen schweren Schlag auf den Kopf bekommen hat», berichtete er, der Sonia vor fünf Jahren in Luxemburg kennengelernt hatte. Gegenüber der Zeitung «Corriere della sera», sagte der Mann, dass das Restaurant am Sonntagmorgen «von innen geschlossen» gewesen sei und dass es noch viele Fragen zu den Vorfällen gebe, obwohl am Dienstag eine Autopsie der Leiche durchgeführt wurde.

«Wir wollten am 14. Mai heiraten» Verlobter des Opfers

Die Staatsanwaltschaft Luxemburg erklärte gegenüber L'essentiel, dass es «zu früh» sei, um konkrete Angaben machen zu können. Auch, ob es sich um einen Raubüberfall handelte, wollte sie nicht bestätigen. «Das Einzige, was wir sagen können ist, dass das Opfer in Longwy wohnhaft war», erklärte die Staatsanwaltschaft. Berichten der italienischen Presse zufolge pendelte das Opfer jeden Tag von der französischen Grenze zur Arbeit.