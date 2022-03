Metal-Festival : Sonisphere begeistert 20'000 Fans

AMNEVILLE - Die dritte Ausgabe des Festivals Sonisphere startete am Samstag mit Motörhead, Slayer, Korn und Limp Bizkit. Über 20'000 Fans feiern mit.

Bei schönem Wetter am Samstag ist die dritte Ausgabe des Festivals Sinisphere im französischen Amnèville gestartet. Mehr als 20'000 Fans kamen zum größten Metal-Festival der Großregion.

Auch viele Neugierige aus weiten Teilen der Welt wie etwa Rodrigo und seine Freunde aus Chili pilgerten am Wochenende zum Event. Am ersten Tag des Festivals satnden solche Rockgrößen wie Motörhead, Slayer, Korn oder auch Limp Bizkit auf dem Programm. Das Highlight wird jedoch am Sonntag erwartet, wenn die Briten Iron Maiden auftreten werden.