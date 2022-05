Meteolux-Vorhersage : Sonne satt für Luxemburg

LUXEMBURG – Am Mittwoch erwarten das Großherzogtum 26 Grad. Zum Wochenende wird es etwas kühler, aber nicht weniger schön.

Der Mai beglückt das Großherzogtum mit bestem Wetter und ein Ende ist laut der aktuellen Prognose von Meteolux nicht in Sicht. Am Mittwoch sind ganze 13 Sonnenstunden vorhergesagt, bei bis zu 26 Grad am Nachmittag.