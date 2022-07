Weltraum: Sonnensturm trifft auf Erde – fällt das GPS aus?

Ein Sonnensturm könnte voraussichtlich am Dienstag die Erde erreichen.

Dr. Thamitha Skov ist als Physikerin auf das «Wetter» im Weltraum spezialisiert. Am Wochenende hat US-Forscherin Skov vor einem besonders starken Sonnensturm gewarnt, der die Erde direkt treffen könnte.

Mit einem herkömmlichen Sturm, wie wir ihn auf unserer Erde erleben, hat ein Sonnensturm nur wenig gemeinsam. Denn ein Sonnensturm bestehe aus einer großen Menge geladener Teilchen, welche von der Sonne ausgestoßen würden und die Erde treffen könnten, wie Futurezone schreibt. In schweren Fällen könne dabei moderne Technologie in Mitleidenschaft gezogen werden – so zum Beispiel der Mobilfunk sowie Radio und GPS.