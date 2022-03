Luxemburg : Sonniges Frühlingswetter zum Wochenende erwartet

LUXEMBURG – Ein Hochdruckgebiet bringt in den kommenden Tagen viel Sonne ins Großherzogtum. Die Temperaturen steigen leicht.

Relativ sonnig und weitgehend trocken wird das Wetter im Großherzogtum am Wochenende. Die Meteorologen von MeteoLux erwarten am Samstag Temperaturen zwischen 9 und 12 Grad. Gemäß der Vorhersage ist mit zehn Sonnenstunden zu rechnen. Am späten Nachmittag steige das Schauerrisiko, sodass in der Nacht auf Sonntag einige Tropfen fallen können.