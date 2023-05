Luxemburg: Sonniges und warmes Brückentag-Wochenende bahnt sich an

Wer beispielsweise grillen möchte, muss am Wochenende wohl keinen Regen fürchten.

Glück, wer am Feiertag frei hat und sich mit dem Brückentag ein langes Wochenende gönnt: Nicht nur, weil das allein schon Grund zur Freude ist – auch das Wetter scheint tatsächlich mitspielen zu wollen.

Am heutigen Dienstag und morgen soll es laut der aktuellen Meteolux-Vorhersage zwar noch recht kühl bleiben, bei maximal 16 Grad Tagestemperatur, trotzdem werden es wohl zwei sonnige Tage mit ein paar Schönwetterwolken. Nachts sind um die 5 bis 8 Grad Celsius gemeldet.

Für die zweite Maihälfte sieht es dann doch tatsächlich nach Grill- und vielleicht sogar Badewetter aus: Peu à peu geht es laut Wetterdienst pünktlich zu Christi Himmelfahrt aufwärts. Maximal 17 Grad am Donnerstag, 18 am Freitag, 20 am Samstag und sogar 23 Grad Schattentemperatur sind für Sonntag gemeldet – bei je 12 bis 14 Stunden Sonnenschein und voraussichtlich keinem Tropfen Regen! Ab der Nacht auf den Samstag bleibt die Thermometeranzeige auch nachts zweistellig.