Schulferien: Sonntagsruhe für Outlet-Center in Zweibrücken wird neu geprüft

Ob ein Outlet-Center in Zweibrücken an Sonntagen in den Schulferien öffnen darf, muss neu geprüft werden. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verwies den Fall am Donnerstag zurück an das Oberlandesgericht der pfälzischen Stadt. Das Outlet darf so oft sonntags öffnen, weil es in der Nähe des früheren Flughafens liegt – dort starten oder landen aber schon seit 2014 keine Linienflüge mehr.