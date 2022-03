Papandreou vor Rücktritt : «Sonst erleben wir morgen die Hölle»

Eine neue Regierung in Griechenland soll die im Dezember drohende Staatspleite abwenden. Unklar ist nicht mehr, ob, sondern wann Regierungschef Papandreou abtritt.

Die Euro-Schuldenkrise hält den Kontinent weiter in Atem: In Griechenland deutete am Sonntagabend alles auf die Bildung einer neuen Regierung, die das Land vor der Staatspleite bewahren und nötige Reformen vorantreiben soll. Frankreich muss sich wegen der schwachen Konjunktur auf ein neues Sparpaket einstellen, im hochverschuldeten Italien mehrt sich der Protest gegen den angeschlagenen Staatschef Silvio Berlusconi.

Nach tagelangem Gezerre deutet sich in Griechenland ein Ende der lähmenden politischen Krise an. Der sozialistische Regierungschef Giorgos Papandreou und sein Gegenspieler von der konservativen Opposition, Antonis Samaras, standen am Sonntag kurz vor einer Einigung für eine gemeinsame Übergangsregierung. «Wir müssen noch heute zu einer Lösung kommen», sagte Telemachos Hitiris von der regierenden PASOK-Partei am Sonntag im griechischen Fernsehen. «Ansonsten erleben wir morgen die Hölle.» Eine neue Regierung soll mit breiter Mehrheit im Parlament Maßnahmen zur Abwendung eines Staatsbankrotts durchsetzen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass das Land von den internationalen Geldgebern mit frischem Kapital versorgt wird, sonst droht Athen im Dezember die Zahlungsunfähigkeit.