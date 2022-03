Gaming-Konsole : Sony enthüllt neue Details zur kommenden PS5

Die neue PS5 soll vor allem eines sein: schneller. Das hat Sony in einem neu veröffentlichten Video klargemacht.

Nach monatelanger Spannung hat hat Sony am Mittwoch erstmals konkrete technische Details zur neuen Playstation 5 präsentiert. Dabei wurde deutlich, worauf der japanische Hersteller bei der neuen Game-Konsole setzt: Geschwindigkeit.

So wurde angekündigt, dass die PS5 mit einer schnellen SSD-Festplatte (Solid State Drive) ausgerüstet sein wird. Dies werde dazu beitragen, dass die Ladezeiten drastisch verkürzt werden. In einem bereits veröffentlichten Video ist beispielsweise zu sehen, wie ganze Levels des «Spider-Man»-Games in weniger als einer Sekunde laden. Bei der PS4 dauerte dies noch rund acht Sekunden.