Reaktion auf Microsoft : Sony kauft sich «Halo»-Schöpfer Bungie

Das Jahr 2022 startet mit Riesen-Investitionen in die Gaming-Branche. Nach Microsoft mit Activison kauft sich nun Sony für 3,6 Milliarden den «Destiny»-Entwickler Bungie.

Der Anfang des Jahres 2022 ist die Zeit von großen Investitionen. So hat Microsoft ihren bisher größten Deal in der Geschichte gemacht und für 70 Milliarden den «Call of Duty»- und «World of Warcraft»-Entwickler Activison-Blizzard gekauft. Nur wenige Wochen später holt sich nun Sony den «Halo»-Schöpfer und «Destiny»-Macher Bungie für 3,6 Milliaden Dollar.