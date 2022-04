Nach Krebs-Diagnose : Sonya Kraus zeigt sich nach Brust-OP selbstbewusst im Bikini

Ende 2021 wurde die Moderatorin mit Brustkrebs diagnostiziert. Daraufhin musste sich die 48-Jährige die Brüste abnehmen lassen. Doch die OP hält sie nicht davon ab, ihren Körper zu zeigen.

Auf Instagram postete das ehemalige Model jüngst ein Bild von sich in einem knallpinken Bikini – nur kurze Zeit nach ihrer Brust-OP. Dazu trägt die Moderatorin einen Strohhut und eine große Sonnenbrille und grinst vor einem Palmenhintergrund in die Kamera. Als Caption entschied sich die Blondine für einen selbstironischen Spruch: «Dieser alte Klapperkasten liebt nach wie vor Bikinis. Wer sich drüber aufregen möchte - feel free!» Dazu setzte sie die Hashtags #jeollerdestodolle, #jetzterstrecht und #bikiniforever.

«Tollste Frau der Welt»

Bei ihren Fans kommt der Beitrag – der bisher fast 17.000 Likes hat – mehr als gut an. Von ihren Followerinnen und Followern wird die Moderatorin in der Kommentarspalte nur so mit Komplimenten überhäuft. Eine Userin meint: «Burn Baby burn! Tollste Frau der Welt! Ich drücke Dir alle Daumen dieser Welt!» Ein anderer Fan kommentierte: «Klapperkasten? Wenn damit das gemeint ist, was ich auf dem Bild sehe, so ist es ab jetzt meine Lieblingssache. Du bist wunderschön und attraktiv, wie ein Klapperkasten halt sein muss.»