Coregasm : Sophie (24) bekommt beim Sport ständig spontane Orgasmen

Sophie Blackman leidet an sogenannten «trainingsinduzierten Orgasmen», auch «Coregasm» genannt. Ihr Schicksal hat die junge Journalistin in der britischen «Sun» im Detail erläutert. Vor dem Corona-Lockdown wog sie 95 Kilogramm, inzwischen hat die junge Frau jedoch dank Workouts im heimischen Wohnzimmer fast 40 Kilogramm abgenommen.

Bei einem der Trainings entdeckte Sophie erstmals, dass Kniebeugen sie auf seltsame Weise erregten. «Ich werde nie vergessen, wie es das erste Mal passiert ist. In den ersten Monaten des Trainings passierte es nicht, aber sobald ich an Ausdauer, Selbstvertrauen und Kraft gewann, war es wie ein Vulkanausbruch da unten.»

Seitdem kann Sophie nur noch zu Hause trainieren und versucht, an alles Mögliche zu denken, das die «Gefahr eines Orgasmus» vermindert. Im Vergleich zum Orgasmus beim Sex sei der Coregasm kürzer, aber viel intensiver. Zudem fühle er sich auch anders an als die vaginalen Orgasmen, an die die junge Frau sonst gewöhnt ist.