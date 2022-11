Drillings-Mädchen: Sorge um Bushido-Tochter– Amaya liegt mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus

Amaya und ihre Geschwister hatten sich mit dem RS-Virus angesteckt. Bei Amaya habe sich dies aber in eine Lungenentzündung entwickelt, wie die achtfache Mutter auf Instagram verriet.

Rapper Bushido (44) und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi in großer Sorge: Eines ihrer Drillingsmädchen liegt mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Dies teilte das Paar in seiner Instagram-Story mit. Die 40-Jährige erklärte weiter: «All unsere Kinder hatten den RS-Virus und leider ist er bei Amaya zur Lungenentzündung geworden». Das RS-Virus (Respiratorische Synzytialvirus) ist bei Säuglingen und Kleinkindern bis zum Alter von zwei Jahren der häufigste Auslöser von akuten Infektionen der unteren Atemwege.

Damit Anna-Maria bei den restlichen sechs Kindern bleiben konnte, begleitete Bushido Amaya in eine Klinik in Dubai, dem neuen Heimatort der Familie. Von dort aus teilte der Rapper ein Foto mit seiner Tochter und richtete liebevolle Worte an sie: «Gute Besserung, mein Liebling. Wir sind alle bei dir.»