Auf Schloss Balmoral: Sorge um Queen Elizabeth – sie sagt ihren großen Lieblingsempfang ab

Wie schlecht geht es Queen Elizabeth tatsächlich? Diese Frage stellt sich bei den aktuellen Neuigkeiten aus dem britischen Königshaus. Nachdem die 96-Jährige in den letzten Monaten aufgrund gesundheitlicher Beschwerden und anhaltender Mobilitätsprobleme bereits kürzer treten und einige öffentliche Termine absagen musste, kommt nun erneut eine drastische Änderung: Der große Empfang, der jährlich zu Ehren der Queen im schottischen Schloss Balmoral stattfindet, ist abgesagt.

Stattdessen wird dem «Mirror» zufolge ein «kleines, privates Event» abgehalten. Es ist das erste Mal seit Jahrzehnten – das Pandemiejahr 2020 ausgenommen –, dass die Monarchin nicht mit einer großen Zeremonie an den Toren des Schlosses in den Highlands begrüßt wird, um den Beginn ihrer Sommerferien einzuläuten. Jährlich reist sie bereits im Juni nach Aberdeenshire, wohnt anfangs allerdings in der nahe gelegenen Craigowan Lodge. Der Grund: Die königliche Residenz ist bis Anfang August als Attraktion für die Öffentlichkeit geöffnet.