Krieg in der Ukraine: Sorge vor neuer Offensive Russlands – das spricht dafür und das dagegen

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar erreicht der Krieg eine weitere Wegmarke: Am Dienstag ist der 300. Tag. Kann Waldimir Putin seinen engsten Verbündeten Alexander Lukaschenko mobilisieren? Putin reiste am Montag zum ersten Besuch seit drei Jahren zu Staatschef Lukaschenko nach Minsk und lobte anschließend «sehr ergebnisreiche» Gespräche. Zeitgleich übten russische Truppen bei einem Manöver in Belarus. Beides wirkt als Drohkulisse, dass Belarus aktiv in den Krieg einsteigen könnte. Kiew warnt denn auch …

Die Ukraine verschärft den Schutz ihrer Grenze zu Belarus mit Streitkräften und Munition. Anlass ist die Reise des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der am Montag zusammen mit seinem Verteidigungsminister und Außenminister den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko in Minsk besuchte, um über die «strategische Partnerschaft» beider Länder zu sprechen. Eine seltene Aufwartung – das letzte Mal war Putin 2019 in Minsk.

Der Besuch weckt Befürchtungen, dass Putin das stark von Russland abhängige Belarus zu einem gemeinsamen Angriff auf die Ukraine zwingen könnte. Das Land wird bereits als Aufmarsch- und Übungsgebiet russischer Truppen genutzt. Schon im Januar werde es eine neue russische Angriffswelle geben, heißt es jetzt aus Kiew.

Was spricht für einen baldige neue Offensive Russlands? «Putin hat seit fast drei Monaten die Mobilmachung durchgeführt und hat mittlerweile genügend Soldaten ins Feld nachgeführt», sagt Michael Thurmann, Russlandkorrespondent der deutschen Zeitung «Die Zeit». «Sie konnten sich im Herbst ziemlich gut eingraben. Sie können aus diesen befestigten Positionen heraus durchaus eine Offensive führen – denn im Winter ist der Boden ja gefroren, das heißt man kann sich mit Kettenfahrzeugen und Soldaten gut bewegen, das geht besser als im schlammigen Frühling.»

Bis der Gegner erschlafft

Allerdings hat sich an der Grundmisere wenig geändert: Die neuen Rekruten sind weder ausreichend auf den Kampf vorbereitet noch steht ihnen genug und gute Ausrüstung zur Verfügung – im Gegensatz zur Ukraine, die diesbezüglich vom Westen stark unterstützt wird.

«Putin ist grundsätzlich bereit, immer mehr Soldaten nachzuschieben, und es ist ihm dabei ziemlich schnurzegal, wie viele Soldaten ums Leben kommen. Für ihn ist wichtig, dass er mit der gleichen Tonnenideologie, mit der die Sowjetunion schon den Zweiten Weltkrieg geführt hat, immer mehr Soldaten nachschieben kann, bis der Gegner erschlafft, weil er einfach mit der schieren Menge und Masse nicht mehr mithalten kann», so Thurmann. Das sei Putins Kriegstaktik und sein Kriegsszenario – «ob er es am Ende macht, steht dahin.»

«Allianz wäre eine strategische Wendung»

Fragt sich, welche Rolle Belarus’ Präsident Lukaschenko bei Putins Kriegsszenario spielt. «Es ist Putins großer Traum, dass er mit Belarus gemeinsam die Ukraine angreift, das wollte er von Anfang an», sagt der Russlandkorrespondent. Lukaschenko habe sich dem jedoch immer verschlossen und Putin mache jetzt offensichtlich einen neuen Anlauf und versuche Belarus vollends in diesen Krieg zu ziehen.

«Das hätte für ihn strategisch den Vorteil, dass er von Belarus aus mit den belarussischen Truppen sehr gut Kiew angreifen kann. Insoweit gibt es in dieser Allianz für Putin dann eine strategische Wendung, in der er halt plötzlich zwei Länder hätte, die gegen die Ukraine stünden, ein zweites europäisches Land. Das wäre für Putin ein erheblicher Vorteil aus strategischer Sicht und eben auch in symbolischer Hinsicht für diesen Krieg.»

Lukaschenko will vor allem seine Macht sichern

Auch die Analysten des «Institute for the Study of War» gehen davon aus, dass der Kreml Unterstützung von Belarus für seine Operationen in der Ukraine sucht. Das kalte Winterwetter und die erschöpften Ressourcen Russlands würden einen großen russischen Angriff jedoch so bald nicht zulassen. «Ob das russische Militär – selbst wenn es durch Elemente der belarussischen Streitkräfte verstärkt wird – in den nächsten Monaten wirksame und groß angelegte mechanisierte Offensivoperationen vorbereiten und durchführen kann, bleibt fraglich.»