Luxemburg : Sorgen die Energiesparmaßnahmen für zu kaltes Wasser für Kinder?

LUXEMBURG – In einer parlamentarischeen Anfrage kritisieren ADR-Abgeordnete zu kalte Schwimmbecken in den Schulen des Landes. Bildungsminister Claude Meisch (DP) bezieht Stellung zu den Vorwürfen.

Für das Beheizen der Schul-Schwimmbäder gibt die Regierung keine konkreten Vorgaben an. Pexels

Angesichts der Energiekrise, mit der Luxemburg wie auch der Rest Europas derzeit konfrontiert ist, wurden zahlreiche Sparmaßnahmen in die Wege geleitet. Darunter zählt auch das Herabsetzen der Temperaturen in Schwimmbädern. Wer nun die Sorge von den ADR-Abgeordneten Fed Keup und Jeff Engelen teilt, das Wasser sei zu kalt für einen Badegang unter den Kleinsten des Landes, kann laut einer Antwort von DP-Bildungsminister Claude Meisch auf deren parlamentarische Anfrage aufatmen: Das Wasser in den Schwimmbädern sei nicht «eiskalt», wie die beiden ADR-Abgeordneten suggeriert hätten. Darüber hinaus verweist er darauf, dass es diesbezüglich keine konkreten Anweisungen gebe und dass jedes Gymnasium und jede Gemeinde selbst entscheide, wie drastische ihre Mittel sind, um Energie einzusparen.

Gleichzeitig zitiert er in seiner Antwort ein französisches Ministerialrundschreiben, in dem es heißt, dass das «Gefühl der thermischen Behaglichkeit für die Teilnehmer an pädagogischen Aktivitäten im Allgemeinen einer Wassertemperatur von 27 Grad Celsius und einer Lufttemperatur von 24 bis 27 Grad Celsius entspricht». Kurz gesagt: Kinder und Jugendliche sollen sich bei 27 Grad Celsius besonders wohl im Wasser fühlen. In diesem Zusammenhang hat der Bildungsminister eine zusammenfassende Tabelle veröffentlicht, die Auskunft über die derzeitigen Temperaturen in Luxemburgs Schulbädern gibt. Diese zeigt: Die Gemeinden und Schulen bleiben Großteils innerhalb dieser Empfehlung.

Nur die Becken des Atert-Lycée in Redingen mit 26,5 Grad, des Geesseknäppchens mit 26,3 Grad und des Lycée technique du Centre mit 26,7 Grad Celsius sind etwas kälter, als es die Empfehlung vorgibt. Beim Lycée Edward-Steichen in Clerf waren die Sparmaßnahmen am drastischen. Mit einem Minus von 2 Grad Celsius, misst die Wassertemperatur des Schul-Schwimmbads «nur» noch 28 Grad.

In der Coque – einer öffentlichen Einrichtung – hat der Staat beschlossen, die Temperatur der dortigen Schwimmbecken um 1 bis 2 Grad zu reduzieren. Das Olympiabecken und das Trainingsbecken werden demnach nur noch bis 26 Grad beheizt, während es in der Vergangenheit 26,5 bis 27 Grad waren. Das Anfängerbecken ist nach den Sparmaßnahmen nun 27 statt 28 Grad warm. «Heiß ist es nicht gerade, aber sobald man sich bewegt, friert man auch nicht mehr», erklärt ein Hobby-Schwimmer, der regelmäßig seine Bahnen in der Coque zieht.

Laut den beiden ADR-Abgeordneten sollen sich zahlreiche Eltern darüber beschwerten haben, dass ihre Kinder in den kalten Becken «zitterten» und sogar «krank wurden». Auf L'essentiel-Anfrage hat der Dachverband der Elternvereinigungen und Elternvertreter (Fapel) erklärt, dass sie bislang keine derartigen Beschwerden erhalten haben.