Tennis: Sorgen um Nadals schwangere Frau Xisca – verpasst Rafa das US Open?

Nur noch wenige Tage, dann startet in New York das US Open. Nun könnte mit Rafael Nadal jedoch einer der absoluten Top-Favoriten das Turnier verpassen. Grund dafür: Gemäß «Diario de Mallorca» musste Nadals schwangere Ehefrau Xisca Perello am Montag in Palma de Mallorca in eine Privatklinik eingewiesen werden.