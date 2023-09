Sotheby's Auktion: Dianas ikonischer Schaf-Pullover zum Rekordpreis versteigert

Prinzessin Diana sorgt nicht nur bis heute für Haartrends, sondern ist auch jetzt noch für viele ein modisches Vorbild. Zahlreiche Outfits des 1997 verstorbenen Royals gelten als ikonisch. So auch ein roter Pullover mit zahlreichen weißen und einem schwarzen Schaf, der nun im Rahmen der «Fashion’s Icons»-Auktion des britischen Auktionshauses Sotheby’s zum Rekordpreis von 1.143.000 Dollar, also etwas über eine Million Euro, versteigert wurde.

Trotz strikter Kleidungsregeln für Royals war Prinzessin Diana dafür bekannt, mit ihrer Kleidung auszudrücken, was sie nicht offen sagen konnte. Ein schwarzes Schaf steht für einen Menschen, der von traditionellen Normen und Regeln abweicht. Als sich Diana in den 90ern von der königlichen Familie ablöste, wurde der Pullover zu einem Symbol von Dianas Stand in der britischen Königsfamilie.