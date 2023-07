Tech-Konzerne: So viel hat sie bei Google, Meta und Co. verdient

Die US-Amerikanerin Mitchie Nguyen studierte Soziologie und Medienwissenschaften. Nach ihrem Studium wollte sie jedoch in die Techbranche wechseln. Der Einstieg in diese Branche ist aber alles andere als einfach. Deshalb gründete Nguyen an der Uni einen Club, mit dessen Hilfe Studenten der Einstieg in die Techbranche vereinfacht wird. Gegenüber dem «Insider» sagt sie, dass sie so herausgestochen ist und so einen Job bekommen hat.