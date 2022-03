Schweinis Amour fou : «Soweit ich weiß, sind sie noch zusammen»

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic sind offenbar ein Paar. Der Vater seiner (noch) offiziellen Freundin Sarah will davon nichts wissen.

Das Gerücht verbreitete sich wie ein Lauffeuer: Weltmeister Bastian Schweinsteiger soll eine neue Freundin haben ( L'essentiel berichtete) . Dabei handelt es sich offenbar um Tennis-Star Ana Ivanovic. Händchen haltend wurden die beiden in New York gesichtet.

«Hoffe, Schweini mutiert nun nicht zum #loddar»

Wie immer in solchen Fällen diskutiert auch das Netz heftig mit. «Schweini goes Serve and Volley», meint Twitter-User drazen41 mit einem Augenzwinkern. Benjamin Reister meint ironisch: «Ich seh Schweinsteiger schon mit Platzwunde in der Wimbledon-Box, wie er unbedingt wieder auf den Rasen will.» Und: «Hoffe, Schweini mutiert nun nicht zum #loddar», ergänzt Floppinger auf Twitter.