Luxemburg: Sozialpartner wollen das «strukturelle Defizit» beheben

«Wir hatten das Glück, über gute Reserven zu verfügen. Das hat es uns ermöglicht, eine unerwartete Krise zu bewältigen – die Covid-19-Krise», sagte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) nach der Quadripartite am Mittwoch zur finanziellen Situation der Kranken- und Mutterschaftsversicherung. «Aber die Tendenz ist seit 2018 defizitär.» Dies sei ein strukturelles Problem. Für dieses Jahr wird demnach ein Defizit von 48,1 Millionen Euro prognostiziert – nach einem Fehlbetrag von 55,7 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Die Reserven betragen weiterhin 903 Millionen Euro, also etwa ein Viertel der jährlichen laufenden Ausgaben.

Die Sozialpartner waren sich da nicht so einig: «Wir machen uns Sorgen um die Zukunft der Kranken- und Mutterschaftsversicherung», sagte Christophe Knebeler, stellvertretender Generalsekretär des LCGB, «die Reserven könnten bereits 2025 oder 2026 aufgebraucht sein. Es muss also sehr schnell gehandelt werden.» Carlos Pereira, Mitglied der OGBL-Exekutive, hingegen sieht die Situation «nicht so dramatisch, da die Reserven über 21 Prozent betragen», auch wenn er einräumt, dass man vorsichtig sein müsse. «Es darf nicht als Vorwand dienen, um neue versprochene Leistungen wie die Zahnpflege nicht zu bezahlen», warnte der Gewerkschafter.