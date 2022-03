Einigung in letzter Minute : Sozialplan bei Chemolux steht

FOETZ - Aufatmen bei Chemolux: Die Gewerkschaften und die Geschäftsführung haben sich diesen Mittwoch nach zähen Verhandlungen auf einen Sozialplan geeinigt.

Chemolux stellte in Luxemburg Geschirrspültabs für die deutsche Gruppe Henkel her.

Bis zuletzt rangen die Teilnehmer an den Verhandlungen für den Sozialplan bei dem Geschirrspülmittelhersteller Chemolux um die Abfindungen für die Angestellten. Uneinigkeit herrschte vor allem über die Höhe der zusätzlichen Prämien für die geleisteten Dienstmonate im Unternehmen. Die Gewerkschaften und die Geschäftsführung haben sich auf 115 Euro pro Monat geeinigt, wobei LCGB und OGBL früher 125 Euro verlangt hatten. Die Geschäftsführung von Chemolux bot 80 Euro an, nachdem sie Anfang März noch mit 45 Euro pro Monat in den Verhandlungen gegangen war.