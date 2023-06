Luxemburg: Sozialversicherungsbehörden ziehen von Hollerich ins Bahnhofsviertel

Das Gebäude der Sozialversicherungen in der 125 Route d'Esch in Hollerich hat ausgedient. Ab Montag müssen sich die Versicherten in die neue «Cité de la sécurité sociale» im Bahnhofviertel begeben. Die Nationale Gesundheitskasse (CNS), die Zentralstelle der Sozialversicherungen (CCSS), der kontrollärztliche Dienst der Sozialversicherung (CMSS), die Unfallversicherungsgenossenschaft (AAA) und die Bewertungs- und Kontrollbehörde der Pflegeversicherung (AEC) werden zukünftig in der 4, Rue Mercier in Luxemburg-Stadt untergebracht werden.