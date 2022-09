Luxemburg: «Sozialverträgliche Maßnahmen» ist die Devise des Klima-Biergerrots

Der Abschlussbericht wurde am Donnerstag dem Premierminister überreicht.

«Konkrete, wirksame und sozialverträgliche Maßnahmen»: So stellte einer der Koordinatoren des Klima-Biergerotts den Katalog mit 56 Vorschlägen vor, der am Donnerstagmittag veröffentlicht worden ist. Fast 1000 Einwohner aus dem Großherzogtum wollten an der Bürgerinitiative teilnehmen, «ein Zeichen für eine echte Begeisterung für die Debatte». Letztlich arbeiteten nur 60 Personen und 40 Stellvertreter acht Monate lang zusammen, um «weder banale noch abwegige» Vorschläge zu erarbeiten – auch wenn man das Rad nicht neu erfinden könne, wie die Mitglieder des Klima-Biergerrots, die vor die Presse traten, sagten.