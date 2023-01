US-Sanktionierung : Spacety Luxembourg weist Vorwürfe von sich

LUXEMBURG – Die USA beschuldigen die chinesische Gesellschaft mit Sitz in Belval, die private russische Söldnerfirma Wagner-Gruppe in der Ukraine unterstützt zu haben. Das Unternehmen dementiert.

Die US-Regierung hatte am Donnerstag ihre Sanktionen gegen die russische Söldnerfirma Wagner-Gruppe und mit ihr verbundene Firmen und Personen ausgeweitet. Darunter Spacety Luxembourg.

Am Montag hat Spacety Luxembourg die Vorwürfe in einer Pressemitteilung dementiert. «Wir haben niemals an irgendeiner Form militärischer Aktivitäten zur Unterstützung des russisch-ukrainischen Krieges oder der Wagner-Gruppe teilgenommen», schreibt das Unternehmen. Es seien keine derartigen Verträge unterzeichnet worden, alle Handelsbeziehungen mit russischen Einrichtungen habe man nach Kriegsausbruch eingestellt. Gleichzeitig versicherte Spacety, die von den USA und der Europäischen Union verhängten Sanktionen strikt einzuhalten.