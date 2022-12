OneWeb: SpaceX bringt Internetsatelliten von Konkurrent ins All

OneWeb : SpaceX bringt Konkurrenz-Internetsatelliten ins All

40 Mini-Internetsatelliten des Unternehmes OneWeb sind mit einer SpaceX-Rakete ins All gestartet. Das Unternehmen hatte wegen des russischen Angriffskriegs die Zusammenarbeit mit Russland für die Satelliten gestoppt.

Eine SpaceX Falcon 9 Rakete mit einer Nutzlast von 40 Satelliten hebt von der Rampe 39A des Kennedy Space Centers in Cape Canaveral, Florida, ab. John Raoux/AP/dpa

Das Unternehmen SpaceX von Elon Musk hat für einen Konkurrenten 40 Mini-Internetsatelliten ins All befördert. Eine Falcon-Rakete startete am Donnerstag (Ortszeit) mit den je 150 Kilogramm schweren Satelliten in der Größe einer Waschmaschine in Richtung einer Erdumlaufbahn. Sie gehören dem britischen Unternehmen OneWeb, das durch die neuen Satelliten etwas mehr als 500 Stück im All haben wird, knapp 80 Prozent der angestrebten Menge.

OneWeb hatte wegen des russischen Kriegs in der Ukraine im März die Zusammenarbeit mit Russland für die Satelliten gestoppt. Russische Sojus-Raketen hatten bereits 13 Satellitengruppen für OneWeb ins All gebracht. Im Oktober brachte Indien OneWeb-Satelliten ins All.

SpaceX besitzt mehr als 3200 Satelliten vom Typ Starlink im All. Diese versorgen auch abgelegene Teile der Erde mit schnellem Breitband-Internet. Auch Amazon will nächstes Jahr eigene Internet-Satelliten ins All bringen. Weil der Markt für die globale Internetversorgung exponentiell wachse, gebe es genug Platz für mehrere Unternehmen, gab Massimiliano Ladovaz von OneWeb an.

OneWeb bietet bereits eine Internetversorgung für Alaska, Kanada und den Norden Europas. Mit neuen Satelliten soll der abgedeckte Raum auf die gesamten USA und das gesamte Europa ausgeweitet werden. Ladovaz zufolge sollen auch große Teile von Afrika und Südamerika versorgt werden. Die OneWeb-Satelliten werden im Kennedy Space Center der US-Raumfahrtbehörde Nasa hergestellt. Die Produktion erfolgt in einer Partnerschaft mit dem Flugzeughersteller Airbus.