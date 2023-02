Erfolgreicher Test : SpaceX zündet Starttriebwerke seiner Starship-Rakete

Das US-Raumfahrunternehmen SpaceX hat den Antrieb seiner Großrakete Starship getestet. Von den 33 Triebwerken der ersten Stufe seien am Donnerstag (Ortszeit) 31 gleichzeitig für zehn Sekunden gezündet worden, teilte das Unternehmen mit. Ein Aggregat sei vor der Zündung abgeschaltet worden, ein weiteres habe sich selbst abgeschaltet, twitterte Firmenchef Elon Musk. «Immer noch genug Antrieb, um ins All zu kommen», fügte er hinzu.

Die 69 Meter hohe erste Stufe namens Super Heavy blieb während des gesamten Tests in Boca Chica nahe der mexikanischen Grenze fest am Boden verankert. Anzeichen für größere Schäden gab es laut SpaceX nicht. Die zweite Stufe war noch im Hangar. Musk erklärte, falls alles glatt gehe, sei im März ein erster Testflug ins All möglich.

Zusammengesetzt ist Starship 120 Meter hoch und damit die größte und stärkste Rakete, die je gebaut wurde. Sie erzeugt einen Startschub von mehr als 7700 Tonnen, fast doppelt so viel wie die neue Nasa-Rakete, die Ende vergangenen Jahres eine unbemannte Testkapsel zum Mond brachte. Die Nasa rechnet damit, dass Starship in einigen Jahren Astronauten auf die Mondoberfläche bringen und mit ihrer «Orion»-Kapsel in der Mondumlaufbahn koppeln wird. Musk will die riesigen Starships auch nutzen, um Menschen bis zum Mars bringen.