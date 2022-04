Luxemburg : Später Frost bereitet Obst- und Gemüsebauern Sorgen

CONTERN – In den kommenden Tagen werden Temperaturen unter dem Gefrierpunkt erwartet. Viele Landwirte bangen deshalb um ihre Ernte.

Für die kommenden Nächte haben die Wetterdienste des Großherzogtums Minustemperaturen vorhergesagt. Für die Landwirte bedeutet der späte Frost viel Stress. Jean-Claude Muller, der in auf seinem Bauernhof in Contern Obst und Gemüse anbaut, deckt am Donnerstag den jungen Salat ab, um ihn vor dem Frost zu schützen. «Ich schaue mehrmals am Tag auf den Wetterbericht. Der Tiefstwert liegt in der Nacht von Sonntag auf Montag bei minus 5 Grad. Wir hatten auch 2017 Anfang April einige sehr kalte Nächte. Das hat uns fast alle Kirschen und Pflaumen kaputt gemacht», sagt er.