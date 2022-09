Ministerium für Mobilität : Spätestens Anfang 2023 sollen die A7-Streckenradare scharf blitzen

LUXEMBURG – Je nach Dauer der Testphase werden die drei neuen Streckenradare in den kommenden Monaten in Betrieb genommen, erklärt das Ministerium für Mobilität.

Bis die Streckenradare auf der A7 in Betrieb genommen werden, dauert es wohl gar nicht mehr so lange. Ende dieses Jahres oder Anfang 2023 soll es so weit sein, erklärt das Ministerium für Mobilität auf L'essentiel-Anfrage. «Alles hängt von der Dauer der Testphase ab», so das Ministerium. Ende Juli sind im Tunnel Stafelter, im Tunnel Grouft und im Gousselerbierg-Tunnel die entsprechenden Geräte installiert worden.