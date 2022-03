Euro-Krise : Spanien-Hilfe ist «Voodoo-Ökonomie»

Die 100-Milliarden-Euro-Hilfe aus dem Rettungsfonds für die maroden spanischen Banken lässt die Börsen jubeln. Skeptischer ist dagegen Nobelpreisträger Joseph Stiglitz.

Dies könne nicht funktionieren, sagte Stiglitz in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Stattdessen müsse Europa die Schaffung eines gemeinsamen Bankensystems und einer Fiskalunion vorantreiben.

Komplett falsche Diagnose

Spanien will nach langem Widerstand nun doch Gelder aus den Euro- Rettungsfonds zur Rekapitalisierung seiner maroden Banken beantragen. Die Euro-Finanzminister erklärten sich bereit, dem Land bis zu 100 Mrd. Euro zur Verfügung zu stellen. Die Vereinbarung wurde am Wochenende besiegelt. Das Interview mit Stiglitz wurde bereits am Freitag geführt.