Spanien: Rechter Politiker niedergeschossen – Täter flüchtet auf Motorrad

Vidal-Quadras ist eine Schlüsselfigur der spanischen Rechten der letzten Jahrzehnte. Vor der Gründung der rechtspopulistischen Partei Vox 2013 war er Chef der konservativen Volkspartei PP in Katalonien.

Der spanische Politiker Alejo Vidal-Quadras wurde am 9. November 2023 in Madrid auf offener Straße niedergeschossen.

Der spanische Politiker und Mitbegründer der rechtspopulistischen Vox, Alejo Vidal-Quadras, ist am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in Madrid auf offener Strasse niedergeschossen worden. Ein Unbekannter habe dem 78-Jährigen ins Gesicht geschossen, berichteten spanische Medien unter Berufung auf Polizeiquellen.

Wie kam es zur Attacke?

Der frühere Abgeordnete ging allein eine Straße entlang. Als er gerade in sein Auto einsteigen wollte, kam eine Person mit Motorradhelm, die gerade von einem schwarzen Yamaha-Motorrad gestiegen war, auf ihn zu, und schoss den Politiker aus nächster Nähe ins Gesicht. Der Schütze rannte weg und stieg auf das Motorrad, auf dem eine andere Person auf ihn wartete. Anschließend flüchteten beide.

Wird Vidal-Quadras den Angriff überleben?

Das Opfer erlitt eine Schusswunde im Unterkieferbereich. Er wurde von einer Ambulanz in ernstem Zustand in ein Spital gebracht. Medizinischen Quellen zufolge ist Vidal-Quadras bei Bewusstsein und befinde sich nicht in Lebensgefahr.