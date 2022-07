Klimawandel : Spanien verzeichnet schlimmstes Waldbrand-Jahr seit Erfassungsbeginn

In den ersten knapp sieben Monaten des laufenden Jahres hätten die Flammen mehr als 197.000 Hektar Wald zerstört.

Alex Codonyer (l) umarmt seinen 12-jährigen Sohn Alan neben dem Haus, das bei einem Waldbrand im Dorf River Park vom Feuer verwüstet wurde. Zahlreiche Einwohner, die wegen eines Waldbrandes evakuiert worden waren, wollten unbedingt in ihre Häuser zurückkehren und das Ausmaß der Schäden abschätzen.

2022 ist für Spanien bereits das verheerendste Waldbrand-Jahr seit Beginn der Erfassungen. In den ersten knapp sieben Monaten des laufenden Jahres hätten die Flammen mehr als 197.000 Hektar Wald zerstört, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE am Freitag unter Berufung auf das europäische Erdbeobachtungssystem Copernicus. Das sei bereits mehr als im gesamten bisherigen Rekordjahr 2012, als die Waldbrände in Spanien 189.376 Hektar vernichteten. Zum Vergleich: Die knapp 200.000 Hektar (2000 Quadratkilometer), die bislang 2022 vernichtet wurden, entsprechen rund 80 Prozent der Fläche des Saarlandes.