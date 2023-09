Spanien: Vierjähriges Mädchen wird zum Retter in der Not

Das Gespräch mit einem vierjährigen Mädchen aus Valencia in Spanien wird die 32-jährige Ersthelferin Maria Guinot wohl nie vergessen: Die Kleine hatte am Montagabend die Notfallnummer gewählt , weil «etwas nicht in Ordnung mit meiner Mama ist». Guinot erkannte sofort an der Stimme, dass sie es mit einem Kind zu tun hatte.