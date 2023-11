Spanien: Weg zur Regierungsbildung nach Einigung mit Separatisten frei

Im Ringen um die Regierungsbildung in Spanien haben die Sozialisten (PSOE) des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez ein umstrittenes Abkommen auch mit der zweiten der beiden Separatisten-Parteien aus Katalonien erzielt. Das teilte der Unterhändler der PSOE, Santos Cerdán, am Donnerstag in Brüssel mit. Die Vereinbarung über eine Amnestie für alle von der Justiz verfolgten «Catalanistas» und über andere Punkte sei in der Nacht auf Donnerstag erzielt worden, berichteten spanische Medien.