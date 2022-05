Kundendienstgesetz : Spanien will Unternehmen zu echtem Kundenservice zwingen

Die spanische Regierung will Unternehmen dazu verpflichten, Kontakt mit einem «echten» Mitarbeiter anzubieten, wenn Kunden dies verlangen. Der Gesetzentwurf muss vom spanischen Parlament noch genehmigt werden.

Sind Sie es leid, mit einer Maschine zu sprechen, wenn sie eine Bank oder einen Energieversorger anrufen? Die spanische Regierung will solch nervenaufreibenden, einseitigen Gesprächen mit computerisiertem Antwort-Service nun einen Riegel vorschieben. Unternehmen sollen verpflichtet werden, Kontakt mit einem «echten» Kundendienstmitarbeiter anzubieten, wenn Anrufer dies verlangen.

Das ist eine von mehreren Maßnahmen, die in einem Vorschlag für ein Kundendienstgesetz enthalten sind, das die spanische Regierungskoalition am Dienstag präsentiert hat. Der Gesetzentwurf muss vom spanischen Parlament noch genehmigt werden, bevor er in Kraft treten kann.