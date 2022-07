Um Energie zu sparen : Spaniens Regierungschef Sánchez fordert zum Verzicht auf Krawattentragen auf

«Ich möchte, dass Sie zur Kenntnis nehmen, dass ich keine Krawatte trage», sagte Sánchez am Freitag lächelnd bei einer Pressekonferenz in Madrid und zeigte dabei auf seinen offenen Hemdkragen. «Das bedeutet, dass wir alle Energie sparen können», fügte er hinzu.

Bei öffentlichen Terminen trägt der sozialistische Ministerpräsident sonst für gewöhnlich Anzug und Krawatte. In Madrid erklärte Sánchez, er habe seine Minister und Regierungsbeamten aufgefordert, es ihm gleichzutun. Sánchez rief die Privatwirtschaft dazu auf, dem Beispiel zu folgen. «Auch so können wir zu den Energieeinsparungen beitragen, die in unserem Land so dringend benötigt werden», sagte er.