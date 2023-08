Madrid/Luxemburg: Spaniens Wirtschaftsministerin will EIB-Chefin werden

Die spanische Wirtschaftsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin Nadia Calviño will als Nachfolgerin des Deutschen Werner Hoyer den Vorsitz der Europäischen Investitionsbank (EIB) übernehmen. Die Regierung in Madrid reichte die Kandidatur der 54-Jährigen offiziell ein. Entsprechende Medienberichte wurden am Samstag von Calviño bestätigt. «Die Präsentation dieser Kandidatur beeinträchtigt meine Arbeit als erste Vize-Ministerpräsidentin nicht», sagte sie in Cádiz im Süden des Landes. Sie habe sehr gute Chancen. Calviño wäre die erste Frau, die der EIB mit Sitz in Luxemburg vorstehen würde.