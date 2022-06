«Unangemessene Gewalt» : Spanische Justiz leitet Ermittlungen zu Tod von Migranten bei Melilla ein

Die spanische Regierung hat nach der Einleitung von Ermittlungen zum Tod von 23 Migranten bei einem Massenansturm auf die spanische Exklave Melilla eine «umfassende Zusammenarbeit» mit den Behörden zugesagt.

Die spanische Justiz hatte am Vortag Ermittlungen eingeleitet. Spaniens Generalstaatsanwältin Dolores Delgado ordnete die Ermittlungen nach offiziellen Angaben angesichts der «Schwere der Ereignisse, die die Menschenrechte und die Grundrechte von Personen betreffen könnten», an.

UNO kritisiert Spanien und Marokko scharf

Menschen, die sich auf den Weg gemacht hätten, hätten Menschenrechte, die beachtet werden müssten, sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres. Diese Menschenrechte würden aber «allzu oft nicht eingehalten». Dies sei «auf beiden Seiten der Grenze» zu beobachten gewesen. Das Thema soll auch in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates am Mittwoch zur Sprache kommen.

Die in Marokko gelegenen spanischen Exklaven Ceuta und Melilla sind regelmäßig Ziel von Menschen, die sich ein besseres Leben in Europa erhoffen. In den vergangenen Jahren haben tausende Migranten versucht, die zwölf Kilometer lange Grenze nach Melilla oder die acht Kilometer lange Grenze nach Ceuta durch das Überklettern von Zäunen, schwimmend oder in Autos versteckt zu überwinden.