Homosexualität im Fußball: Spanischer Fußballer wirbt mit Ironie für sexuelle Freiheit

«Hallo, ich bin Borja Iglesias und ich bin heterosexuell», sagte er in einem in sozialen Medien veröffentlichten Video. Danach werden fingierte Zeitungsüberschriften eingespielt. «Borja Iglesias hat sein Coming-out» oder «El Panda bricht das große Tabu des Fußballs» und «Der erste Fußballer, der sich outet».

Anschließend folgen ebenso fingierte wüste Beschimpfungen und Beleidigungen in sozialen Medien, wie sie oft Menschen ertragen müssen, die nicht heterosexuell sind. «Scheiß Hetero, raus aus meiner Mannschaft!» oder «Was für eine Schande! Und was für ein Beispiel für die Kinder» oder «Ekelhaft». Auch bekannte spanische Journalisten nehmen teil. «Er ist beleidigt worden, nur weil er zugegeben hat, dass er Frauen mag», sagt einer der Medienvertreter wie in einer Reportage. Am Ende des Videos tritt noch einmal Iglesias auf und sagt: «Das würde nie passieren? Und warum das andere doch»?