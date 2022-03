Auch Uefa-Präsident außer sich - Spanischer Liga-Boss tobt über «Lügen» der Superliga-Clubs

Die Gründung eines eigenständigen Elite-Wettbewerbes der Topclubs aus Spanien, England und Italien sorgte im Frühling des letzten Jahres für großen Wirbel in der Fußball-Welt. Nun wollen Real Madrid, der FC Barcelona und Juventus laut einem Bericht der «Gazzetta dello Sport» am Donnerstag offenbar überarbeitete Pläne für eine europäische Superliga präsentieren.

Etwas, das Uefa-Präsident Aleksander Ceferin so richtig in Rage bringt. Bei einer, von der «Financial Times» organisierten Talkrunde, meinte der Slowene: «Es steht den Clubs frei, ihre eigenen Turniere zu veranstalten, aber sie sollten nicht erwarten, dass sie an den von der Uefa organisierten Turnieren teilnehmen.» Ceferin tat die Superliga-Pläne als Unsinn ab und meinte weiter: «Sie haben eine Pandemie benutzt, jetzt benutzen sie einen Krieg».