Vorreiter in Europa : Spanisches Kabinett berät über Extra-Urlaubstage bei Regelschmerzen

Drei bis fünf freie, bezahlte Tage will die spanische Regierung Frauen mit starken Menstruationsbeschwerden per Gesetz ermöglichen. In Europa wäre das bisher einzigartig.

Frauen mit starken Periodenbeschwerden könnten in Spanien vielleicht bald einfacher zu Hause bleiben. Annette Riedl/dpa

Die spanische Regierung berät am Dienstag über zusätzliche bezahlte Kranken-Urlaubstage für Frauen mit starken Menstruationsbeschwerden – ein Novum in Europa. Extra-Krankentage für Frauen mit starken Menstruationsbeschwerden gibt es bislang weltweit nur in wenigen Ländern, darunter Südkorea und Indonesien. Der Gesetzentwurf der linksgerichteten spanischen Regierung sieht Medienberichten zufolge drei zusätzliche Tage pro Monat vor. Bei besonders heftigen Menstruationsbeschwerden soll dieses Kontingent nach Vorlage eines ärztlichen Attests auf fünf Tage pro Monat verlängert werden.

Die neue Regelung ist bei Gewerkschaften und Betroffenen umstritten. Auch Wirtschaftsministerin Nadia Calviño warnte, die zusätzlichen Krankentage könnten Frauen stigmatisieren und ihren Zugang zum Arbeitsmarkt erschweren. Die Regelung ist Teil eines Reformpakets, das Abtreibungen erleichtern und zudem die Mehrwertsteuer auf Binden und Tampons abschaffen soll.