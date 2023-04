Fakten-Feuerwerk: Spargelurin stinkt nicht bei jedem und nicht alle können ihn riechen

Nomen est Omen : «Weißes Gold», «essbares Elfenbein» – es gibt viele poetische Namen für Spargel. Ihr wissenschaftlicher Name – Asparagus – kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie «junger Trieb». Und genau das ist es, was auf den Teller kommt.

Was die Spargelproduktion angeht, bringt es China auf rund 80.000 Hektar und ist damit der mit Abstand weltweit größte Spargelproduzent. Wie sich das auf die Ernte auswirkt, erfährst du in der Bildstrecke – und auch, warum Spargel früher ein Fingerfood war und Spargelurin nicht bei jedem Menschen unangenehm riecht. Auch was es mit dem österreichischen «Porno-Spargel» auf sich hat, verraten wir dir dort.

Am 24. Juni ist jeweils Schluss

Grundsätzlich kann Spargel ab Mitte Mai geerntet werden. Wann genau es losgeht, ist vom Wetter abhängig. Letzter Stichtag ist aber stets der Johannistag am 24. Juni. So sollen die Pflanzen genug Zeit bekommen, um sich bis zum Herbst und vor dem ersten Frost wieder zu erholen. Am besten schmeckt besonders frischer Spargel, der morgens noch in der Erde steckte und am Abend auf dem Teller liegt.