Spaß und Spiel: Wie Escher Kinder zu Hause Urlaub machen

Zur Betreuung der Kinder sind Erzieherinnen und Erzieher anwesend. Marion Mellinger/L'essentiel

Wer mit Kindern naturnahen Aktivurlaub machen will, muss nicht in die Ferne schweifen: Mit «Beach Time in Esch» möchte die städtische Sportabteilung denjenigen Jugendlichen und Kindern, die nicht in den Urlaub gefahren sind, eine «Ferienatmosphäre bieten, damit sie nicht zu Hause bleiben müssen», erklärt Mitarbeiter Thomas Grün. Noch bis zum 1. September haben die Kids die Wahl: Pétanque, Mölkky, Spikeball, Tchoukball oder auch Sandburgenwettbewerbe stehen auf dem Programm.

Wer keine Reise geplant hat und die freie Zeit stattdessen in der Heimat genießen möchte, macht es wie Katia. Sie wohnt in der Nachbarschaft und hat gleich, nachdem sie von dem Angebot erfuhr, ihre achtjährige Tochter Sarah angemeldet. Sie hält es für eine gute Idee, denn so langweile sich die Kleine nicht. «Es ist toll, dass sich qualifizierte Betreuer um die Kinder kümmern. Meine Kleine ist für mehrere Tage angemeldet», erzählt die Escher Anwohnerin.

