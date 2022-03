Nationalbibliothek : Spatenstich für die neue Riesenbibliothek

LUXEMBURG – Spatenstich für die neue Nationalbibliothek: Auf dem Kirchberg wurde mit dem Bau des 24‘000 m² großen Gebäudes losgelegt.

Infrastrukturminister François Bausch und Kulturministerin Maggy Nagel haben am Donnerstag symbolischen den ersten Spaten in die Erde am Kirchberg getrieben: Auf dem «Bricherhaff»-Gelände entsteht die neue luxemburgische Nationalbibliothek (BNL). Das neue Gebäude wird 24‘000 m² groß sein und somit Platz für alle Dokumente bieten, die derzeit auf verschiedene Bibliotheken im ganzen Land verteilt sind. Das soll vor allem das Leben der Büchereinutzer verbessern.