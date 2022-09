Baden-Württemberg : Spaziergänger findet mehr als 100 tote Fische im Bodensee

In Deutschland wurden 100 tote Fische im Bodensee gefunden. Die Ursache für das Fischsterben ist noch unklar.

Die Fische wurden bei Langenargen in Baden-Württemberg entdeckt.

Im Bodensee hat die Wasserschutzpolizei in Langenargen nach dem Hinweis eines Spaziergängers zahlreiche tote Fische gefunden. Der Mann habe gemeldet, dass deutlich mehr als 100 kleine tote Weißfische im Wasser trieben, teilte die Polizei in Göppingen am Samstagabend mit. Als die Beamten ankamen, fanden sie nur noch einen Teil davon – vermutlich seien die übrigen toten Tiere bereits abgetrieben worden.