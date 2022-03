Rheinland-Pfalz : Spaziergänger machen grausigen Fund auf Hochsitz

Ein Spaziergang, den man so schnell nicht vergisst: Auf einem Hochsitz fanden Spaziergänger eine Leiche. Der Tote lag wohl schon seit ein paar Tagen dort.

Eine männliche Leiche haben Spaziergänger auf einem Hochsitz bei Waldfischbach-Burgalben (Kreis Südwestpfalz) gefunden. Der am vergangenen Samstag entdeckte 56-Jährige starb vermutlich an einer Unterkühlung im Zusammenhang mit verschiedenen Vorerkrankungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.