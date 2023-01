Luxemburg: Spaziergänger wundern sich über die ungewöhnlichen Temperaturen

1 / 6 Obwohl viele Leute das milde Wetter am Neujahrstag im Freien genossen, sind doch einige skeptisch über den fehlenden Winter zum Jahreswechsel. L'essentiel/Vincent Lescaut L'essentiel/Vincent Lescaut L'essentiel/Vincent Lescaut

Eine Fahrradtour, ein Spaziergang mit der Familie, eine Joggingrunde, um die Festtagsmahlzeiten zu verdauen - am Sonntag hat es viele Gründe gegeben, um sich im Bambësch in Luxemburg an der frischen Luft zu bewegen.

Aber zugegebenermaßen waren die Wetterbedingungen mit fast 15 Grad Celsius nicht gerade typisch für den 1. Januar. «Das beunruhigt mich sehr. Die Temperaturen in diesem Winter sind nicht normal», sagte Colette, die den Silvesterabend damit verbracht hatte, auf ihren Hund aufzupassen, der durch die Böller und Feuerwerkskörper sehr verängstigt war. «Ich kann mich nicht an ein Wetter wie in diesem Jahr erinnern. Ich vermisse den Schnee», stimmte Martine aus Mamer zu.

Andere wiederum genossen das überraschend milde Wetter. Pol, der mit Sarah spazieren ging, meinte: «Es ist angenehm, im Vergleich zur letzten Woche, als es so kalt war.» Sarah betonte: «Es ist nett, wir genießen es, wir müssen zu Hause weniger heizen, aber ich denke trotzdem, dass es nicht normal ist.»

«Ich frage mich, wo das enden wird»

Auf dem Parkplatz standen einige Dutzend Autos, die bewiesen, dass die guten Vorsätze bereits begonnen hatten.

Zhang war mit seinen Söhnen mit dem Fahrrad aus der Hauptstadt angereist. «Die Gesundheit steht an erster Stelle, also ist ein bisschen Sport am ersten Tag des Jahres nicht schlecht», sagte er und war auch skeptisch, was das Wetter betraf. «Es ist seltsam, man hat den Eindruck, dass das Klima verschoben ist, vor zehn Tagen hatten wir Minus acht Grad Celsius und jetzt haben wir 25 Grad mehr, das ist seltsam.»