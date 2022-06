Deutschland : SPD und Grüne bekräftigen Nein zu Festhalten an Atomkraft

SPD und Grüne sehen auch vor dem Hintergrund ausbleibender Gaslieferungen aus Russland keinen Grund, von dem zum Jahresende geplanten Atomausstieg abzurücken. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich verwies am Dienstag in Berlin auf die gemeinsam getroffene politische Festlegung, «dass wir aus der Nutzung der Kernenergie aussteigen werden». Es stünden für eine sichere Energieversorgung auch «genug Alternativen» zur Verfügung, wies er vor einer Sitzung der SPD-Fraktion Forderungen unter anderem der FDP nach längeren Akw-Laufzeiten zurück.

Skeptisch äußerte sich auch erneut Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Er verwies ähnlich wie Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) darauf, dass die aktuell eingesetzten Brennstäbe in den Akw «noch reichen bis zum Jahresende». Gegen ein mögliches Strecken dieser Vorräte spreche, dass es gerade wichtig sei, «dass wir in diesem Sommer so viel Strom auf andere Weise produzieren» als mit Gas. Insofern habe mit Blick auf Laufzeitverlängerungen bisher niemand einen Vorschlag gemacht, «wie es geht».