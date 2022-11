Tel Aviv : Speichel-Schwangerschaftstest aus Israel kommt 2023 auf den Markt

Ein in Israel entwickelter Speichel-Schwangerschaftstest für Zuhause soll nach Herstellerangaben im kommenden Jahr in Europa auf den Markt kommen. Der «Salistick» sei weltweit der erste Schwangerschaftstest auf Speichelbasis, sagte eine Sprecherin am Dienstag.