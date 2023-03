Lady Amelia Spencer: Spektakuläre Royal-Hochzeit – Dianas Nichte gibt in Südafrika das Jawort

Im südafrikanischen Sonnenuntergang, hoch über Kapstadt, gaben sich Amelia Spencer und ihr langjähriger Freund Greg Mallett (33) das Jawort. «Es war wirklich der beste Tag unseres Lebens. Es war so viel schöner, als ich es mir je vorgestellt hatte», schwärmt die Nichte von Prinzessin Diana gegenüber dem britischen «Hello»-Magazin. Ihr Ehemann ergänzt: «Ich habe seit 14 Jahren davon geträumt, Amelia beim Gang zum Altar zuzusehen. Mit unserer Hochzeit ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen.»

Der große Tag habe am 21. März im Quoin Rock Manor House stattgefunden, einem bekannten Weingut. Die 30-Jährige habe eine enge Verbundenheit zur Region: «Ich habe die letzten 14 Jahren hier verbracht. Die glücklichste Zeit, die Greg und ich als Paar erlebt haben, hat sich hier abgespielt – jetzt ist es noch spezieller.» Das romantische Setting und der atemberaubende Panoramablick wurden nur von Amelia selbst übertroffen, die in einem maßgeschneiderten Hochzeitskleid aus dem Hause Versace zum Traualtar schritt.

Amelia Spencers Kleid ist eine Hommage an Diana

Dass sie sich für ein Stück aus dem italienischen Modehaus entschied, kommt nicht von ungefähr. Ihre Tante Diana sei eine gute Freundin des ermordeten Designers Gianni Versace gewesen. «Ich weiß, dass die Versace-Familie Diana auch absolut liebt, also gibt es eine ganz besondere Verbindung, die wir haben», sagt Amelia, die erst fünf Jahre alt war, als die einstige Prinzessin von Wales 1997 verstarb. «Ich glaube, sie wäre sehr stolz, mich an meinem Hochzeitstag zu sehen.»

Feier bis in die frühen Morgenstunden

Umso glücklicher ist Lady Amelia über ihren jüngeren Bruder, der sie zum Traualtar führte: «Samuel ist für Greg und mich etwas ganz Besonderes, also machte es einfach Sinn», stellt die Braut klar. Weiter ist zu sehen, dass das Brautpaar mit Familie und Freunden bis in die frühen Morgenstunden das neue Kapitel ihrer Liebesgeschichte feierte. Abschließend findet Greg nochmals emotionale Worte für seine Ehefrau: «Meine Liebe zu Amelia ist wiedergeboren.» Weiter fügt er an: «Jeden Tag verliebe ich mich mehr in diesen wunderschönen Menschen an meiner Seite.»